Plusvalenza Inter: ecco i milioni risparmiati rinunciando a Mbappé e Haaland

Il calciomercato offre sempre tanti spunti, spesso assurdi. L’ultimo potrebbe essere la plusvalenza attribuita all’Inter per gli acquisti falliti. Falliti per scelta, però. Il mancato Lukaku-ter apre a una “narrazione” che si discosta troppo dalla realtà. Facciamo un po’ di chiarezza

TESORETTO DI MERCATO – Ogni storia ha un senso in base a come viene raccontata. E ogni racconto, anche inventato, ha un finale in base al significato che gli si vuole attribuire. Il calciomercato “mediatico” non è esente da questo schema. Nelle ultime ore uno dei temi caldi buttati nel mischione delle notizie di mercato è il concetto di… non-acquisto! O meglio, i benefici derivati da una trattativa fallita. Nello specifico, le calcolatrici si sono attivate per quantificare il risparmio dell’Inter rinunciando (sì, rinunciando!) a Romelu Lukaku in attacco. Prima si parlava di operazione da 100 milioni di euro quando si doveva evidenziare il grande sforzo per stapparlo al Chelsea, poi si è scesi a 80 dopo aver capito che la prima cifra era poco credibile. Da qualche ora si parla di circa 90 milioni risparmiati dall’Inter. Una cifra clamorosa. Una cifra “spacciata” per nuovo tesoretto di mercato per l’Inter. Senza distinguere la percentuale che andrebbe a bilancio per il costo del cartellino e quella per l’ingaggio pluriennale… Insomma, senza distinguere il reale dal virtuale. Una cifra che, fosse reale, permetterebbe all’Inter di acquistare senza problemi sia il nuovo numero uno in sostituzione di André Onana sia il nuovo numero nove post-Lukaku. E anche di completare la rosa con un difensore e un centrocampista, perché no? Facilissimo così…

Plusvalenza Inter grazie a Lukaku solo nei sogni

NON SOLO LUKAKU – Del resto quantificare il risparmio di una non-operazione di mercato è una pratica inutile. Tempo perso. Per intenderci, se io oggi decidessi di acquistare Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain e/o Erling Haaland dal Manchester City, senza potermeli permettere, domani mi troverei a ragionare su cifre assurde. Circa 200-250 milioni di cartellino e almeno 300-400 milioni di ingaggio a testa. Rinunciando a Mbappé e Haaland l’Inter si ritroverebbe con un tesoretto di oltre un miliardo di euro da reinvestire sul mercato. Fantastico! Peccato che non funzioni così. E le cifre del Lukaku-ter, così come quelle del Lukaku-bis, non sono mai state nel “controllo” dell’Inter. Ed è normalissimo così. Il famoso tesoretto di mercato per l’attaccante semmai è dato dai ricavi per gli addi di Edin Dzeko e Lukaku, ovvero zero centesimi. Infatti è arrivato Marcus Thuram a parametro zero, destinandogli l’ingaggio risparmiato dal non-rinnovo del centravanti bosniaco. I margini per un’altra punta passano dal futuro di Joaquin Correa e/o dalle occasioni di mercato, tipo prestito o roba gestibile. Non è un caso che l’Inter potrà tornare a fare mercato dopo la plusvalenza fatta con Onana, che rimedia in parte al buco creato da Milan Skriniar ma non regalerà a Simone Inzaghi un attaccante da 100 milioni. E forse nemmeno da 50. Aspettando novità da Correa, l’Inter ha sul tavolo diverse opzioni. Diverse opzioni ma nemmeno un centesimo derivato dal non-riacquisto di Lukaku: le cifre risparmiate non sempre sono cifre stanziate (“reali”). Per creare un tesoretto di mercato serve fare plusvalenza, l’Inter lo sa bene.