Pedullà: «Lukaku fariseo. Inter, ti sei salvata! Patetica una scusa»

Pedullà tuona contro Lukaku e il suo tradimento all’Inter dopo le tante parole d’amore. Il belga ora può andare alla Juventus o in Arabia.

FARISEO − L’attacco di Alfredo Pedullà a Lukaku: «Inter, non piangere: probabilmente ti sei salvata. Quando lui e lei cercano di stare ancora insieme, magari superando una montagna di problemi che dipendono più da lui che da lei, tutto ci vorrebbe fuorché il coinvolgimento dell’altra. Lui (Lukaku) stava pensando all’altra, vedremo se sarà la Juve oppure se spirerà ancora il vento dall’Arabia. Ma lui (Lukaku) avrebbe dovuto pensare soprattutto a lei (l’Inter), non obbligatoriamente per continuare a starci insieme, ma per quel minimo di serenità (o serietà che è meglio) necessaria per non farlo diventare un fariseo».

PATETICO − Così Pedullà sul presunto scorno di Inzaghi: «Aveva detto mai mai mai mai mai, vedremo come finirà, ma già il fatto che lui avesse il pensiero altrove (prima Milan e poi Juve) dimostra quanto non fosse stato sincero con l’Inter. Diventa patetico metterla sul piano dell’insoddisfazione per non aver giocato da titolare la finale di Champions, amplificando un eventuale rapporto non idilliaco con Simone Inzaghi. Già, perché Lukaku avrebbe dovuto non pugnalare alle spalle, dicendo chiaramente prima all’Inter quali fossero le sue intenzioni». Le sue parole a Sportitalia.com.