Non solo 11 leoni, ma 11 Lautaro Martinez: Inter, riparti dal suo esempio!

L’Inter cade ancora in questa stagione in corso, stavolta (come lo scorso anno) contro il Bologna sempre al Renato Dall’Ara. Una vera e propria montagna russa di risultati, in cui i nerazzurri non riescono a trovare continuità. Adesso serve una svolta, servono 11 Lautaro Martinez in campo.

PASSI FALSI − L’Inter ha commesso l’ulteriore passo falso della stagione 2022/23. Quello stop che i tifosi e tutto l’ambiente nerazzurro speravano si potesse evitare, alla fine è purtroppo arrivato. E un anno dopo, sempre al Renato Dall’Ara contro il Bologna, l’Inter ha perso un’occasione importante. Stavolta per mantenere la certezza di un secondo posto in solitaria in classifica di Serie A con cui conquistare senza troppi problemi l’ingresso in Champions League per la prossima stagione. La squadra è sembrata spenta e poco vogliosa di andare a prendersi una vittoria come quelle conquistate dall’inizio del nuovo anno contro Napoli, Milan, Atalanta e Porto. Manca la continuità, manca la giusta mentalità. Manca la voglia che invece ha dimostrato di avere Lautaro Martinez nel post-partita e non solo (vedi articolo).

Lautaro Martinez detta l’esempio! Servono giocatori che abbiano i suoi stessi stimoli

ESEMPIO − Lautaro Martinez, dopo il KO rimediato contro il Bologna, nella giornata di ieri ci ha messo la faccia. E le sue parole hanno colpito, per la forza e la consapevolezza con cui sono state riferite. A Sky Sport, l’argentino ha riferito un concetto fondamentale: «Così non andiamo da nessuna parte. Siamo a -18 dal Napoli, qualcosa non sta funzionando». Qualcosa non va e manca più di tutto la continuità. Dal momento che le vittorie conquistate hanno dimostrato che le qualità ci sono. E che quando vengono messe in mostra portano risultati importanti. In tutta questa situazione, che sta diventando un caso, deve allora diventare un esempio, un mantra, proprio l’atteggiamento di Lautaro Martinez. L’Inter va rispettata. In campo servono 11 leoni, ma anche e soprattutto 11 Lautaro Martinez.