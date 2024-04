Mkhitaryan, Inter-Cagliari dalla panchina? Inzaghi ha 2 validi motivi

Mkhitaryan anche contro l’Udinese ha fatto capire per l’ennesima volta perché Inzaghi fatica a rinunciare a lui, anche quando potrebbe. L’armeno è l’unico vero imprescindibile dell’undici titolare dell’allenatore piacentino, ma in vista del Cagliari qualcosa potrebbe cambiare. Ma sarà vero?

FIDUCIA IMPRESCINDIBILE – Henrikh Mkhitaryan è l’uomo di fiducia – che più fiducia non si può -, di Simone Inzaghi. L’armeno è il punto fisso del centrocampo dell’Inter: non riposa mai, anche quando dovrebbe e potrebbe e il motivo è semplice. Nessuno può fare il lavoro dell’ex Roma e l’ennesima conferma si è avuta contro l’Udinese: ennesima prestazione di altissimo livello con tanto di salvataggio miracoloso su Florian Thauvin. Mkhitaryan prima della sosta per le Nazionali aveva dato qualche segnale di eccessiva (e giustificata) stanchezza, ma la pausa gli ha permesso di tirare il fiato. E si vede.

Mkhitaryan, possibile panchina in Inter-Cagliari: solo il possibile derby scudetto può far vacillare Inzaghi

In vista di Inter-Cagliari potrebbe esserci una sorpresa nell’undici iniziale di Inzaghi poiché sulle spalle di Mkhitaryan pesa una diffida che in altri tempi non si sarebbe nemmeno notata, ma siccome dopo il Cagliari c’è il possibile derby scudetto con il Milan allora il discorso cambia. Mentre Benjamin Pavard e Lautaro Martinez sconteranno la squalifica adesso e quindi per la stracittadina ci saranno, il centrocampista dovrà gestire e dovrà essere gestito. Partirà dalla panchina? Non è escluso al momento, anche se viene difficile crederci. Eppure Davide Frattesi è in ottima forma e una chance dal 1′ la meriterebbe pure. Però si sa, Mkhitaryan è insostituibile: il derby e l’ottimo momento di Frattesi riusciranno a far vacillare Inzaghi?