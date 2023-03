Mkhitaryan fedelissimo di Inzaghi: col Porto ennesima conferma

Porto-Inter ha confermato l’importanza di Mkhitaryan per Inzaghi. L’armeno è partito ancora titolare, e ha interpretato la gara proprio come serviva.

UOMO CHIAVE – Per chi avesse ancora dubbi, Porto-Inter ha portato l’ennesima conferma dell’importanza di Mkhitaryan nella scacchiera tattica di Inzaghi. Nella partita forse più delicata di tutta la sua gestione infatti il tecnico lo ha mandato in campo da titolare. Di nuovo. Lasciandolo in campo per tutti i 98 minuti di gioco. Una dimostrazione di fiducia totale.

PROVA DIFENSIVA – Mkhitaryan ha giocato come di consueto come interno sinistro. Adattandosi a disputare una partita quasi interamente di sacrificio e abnegazione. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 45, con 31 passaggi realizzati al 74%. Nessuno spunto offensivo, con passaggi chiave, occasioni create o anche solo tiri tentati. In compenso tanta solidità, come si evice dai suoi tocchi dentro l’area nerazzurra. Al suo attivo 6 contrasti (primo dell’Inter) di cui 3 riusciti, 3 spazzate (secondo), 3 respinte (primo) e 3 intercetti (primo). Una prova di grande lavoro oscuro, in una gara di sofferenza e nervi. Che spiega la fiducia totale di Inzaghi in lui.