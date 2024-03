Marotta, annuncio che mette paura. Può esistere Inter senza di lui?

Immaginare un’Inter senza Giuseppe Marotta è difficilissimo. Eppure oggi l’ad nerazzurro ha annunciato che il suo futuro non sarà per sempre nel club meneghino. Difficile immaginarsi senza l’artefice dei successi recenti.

PROTAGONISTA – Giuseppe Marotta è arrivato all’Inter nel 2018 e ha portato uno Scudetto, una finale di Champions League, Antonio Conte e Simone Inzaghi e tanto altro ancora. L’amministratore delegato vecchia conoscenza della Juventus ha avuto un ruolo importante nei successi nerazzurri degli ultimi anni. Sul mercato ha ricevuto l’aiuto di Piero Ausilio, che comunque ha saputo tenere il passo mettendo a segno colpi importantissimi. Marotta comunque è stata la marcia in più e questo non durerà per sempre.

Marotta tra presente e futuro all’Inter

FUTURO – Nello scorso novembre durante il CDA è stato annunciato il rinnovo di Giuseppe Marotta fino al 2027 con l’Inter. Le parole di oggi però sembrano chiudere ad un ulteriore futuro insieme. L’ex bianconero vuole lavorare con i giovani, più chiaro di così non poteva essere. A questo punto è difficile pensare ad un’Inter senza di lui. Ha saputo rispettare i limiti economici, ha saputo superare i problemi della proprietà negli anni più bui del Covid e ha dato sicurezza ai calciatori che ne avevano bisogno. Si può tranquillamente affermare che il ruolo di presidente in maniera informale sia stato ricoperto proprio da Marotta, visto che Steven Zhang non si è visto a Milano per tantissimo tempo.

IMPORTANTE – I prossimi anni con Marotta saranno importanti, anzi fondamentali. Le basi per continuare a vincere ci sono, ma la questione Suning–Oaktree è da risolvere al più presto. Senza certezze dalla proprietà è impossibile pensare al futuro e programmarlo. Tanto di più guardare oltre Marotta, che come detto non rimarrà per sempre. Il lavoro per il suo successore dovrà iniziare presto, il management ha un compito arduo a cui adempiere nei prossimi mesi.