Lukaku-Dzeko, da Fiorentina-Inter segnali chiari

Si avvicina sempre di più la finale di Champions League CHE contro il Manchester City, in programma il 10 giugno a Istanbul. Una partita dove Simone Inzaghi non potrà improvvisare nulla e proprio per questo è già necessario cogliere ogni segnale per prendere le scelte migliori. Tra cui anche quella tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, come dimostra Fiorentina-Inter.

SEGNALI CHIARI – Ogni partita da qui al 10 giugno, compresi gli ultimi impegni già disputati, sarà fondamentale per Simone Inzaghi per capire quali possano essere le scelte migliori per giocarsi al meglio la finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Una delle quali è il partner di attacco di Lautaro Martinez: al suo fianco Romelu Lukaku o Edin Dzeko? In questo senso, Fiorentina-Inter di ieri è un grosso segnale per il tecnico nerazzurro. Il bosniaco, nonostante il riposo completo nella sfida contro il Napoli, ha mostrato grossi limiti fisici nella finale di Coppa Italia. Tanti tocchi sbagliati, un gol divorato e solo 57 minuti in campo prima che lo stesso Romelu Lukaku prendesse il suo posto.

Lukaku o Dzeko? Verso Istanbul la scelta sembra scontata

STATO DI FORMA – Con lo stato di forma di Edin Dzeko (di nuovo) in calo e di Romelu Lukaku in crescita, come dimostrano le prestazioni dell’ultimo mese con le doppiette a Empoli e Sassuolo e la rete al Napoli, la scelta dell’attaccante di coppa potrebbe quindi cambiare. Anche considerando che le ultime due gare stagionali – contro Torino e Manchester City – permetteranno all’Inter di avere una settimana completa di riposo. Un evento che non accadeva da tempo immemore, basti pensare alle diciassette (!) partite disputate da inizio aprile a quella contro l’Atalanta che chiuderà sabato il maggio nerazzurro. Non saranno più necessarie le rotazioni con il “gioco delle coppie” e a Istanbul si potrà arrivare con la squadra migliore. Vedendo come stanno le cose, con la coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku. Forse l’ultima all’Inter per il belga.