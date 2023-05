Bonan: «Inter, luci ed ombre con la Fiorentina! Contro il Manchester City…»

Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, commenta così il successo dell’Inter in Coppa Italia ai danni della Fiorentina

LUCI ED OMBRE – Queste le parole di Bonan: «L’Inter una vittoria che gli da una spinta morale in più. Per la Fiorentina prestazione convincente che rappresenta una bella spinta per la Finale. Ha mostrati di avere dei valori di gioco. Se riuscirà a metterli in campo prevarrà col West Ham. Manchester City? L’approccio che l’Inter ha avuto la partita non può permetterselo. I nerazzurri erano sottoritmo, da questo punto di vista la Fiorentina ha sovrastato i nerazzurri. Contro il City, che gioca soprattutto con il ritmo, l’Inter non può permettersi di scendere in campo con quella flemma. Contro la Fiorentina è stato un bel “test”, i viola portano tanti uomini in area come la squadra di Guardiola. Ho visto un’Inter luci ed ombre ieri sera. Però sta gestendo una fase estremamente delicata, finale, poi campionato, e poi quella di Champions League. E difficile gestire le forze, aveva retto 80′ in 10 contro il Napoli. I nerazzurri danno l’idea di una squadra consapevole, che prima mancava».