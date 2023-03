Il Lecce di Baroni ha tanti protagonisti e sa variare il suo stile di gioco

Il Lecce di Baroni è una delle protagoniste di questa Serie A. Il tecnico ha impostato un 4-3-3 capace di adattarsi a diverse idee di gioco a seconda dei momenti.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Baroni per il suo Lecce è il 4-3-3. Poi in non possesso la squadra si schiera anche col 4-4-2, allargando gli esterni offensivi e mandando un interno a fare la seconda punta, per coprire meglio in ampiezza. Quello che è cambiato nel corso della stagione è l’interpretazione del modulo. I giallorossi hanno cominciato con baricentro basso, linee strette e grande sviluppo delle ripartenze nello spazio per poi diventare una squadra capace di controllare il gioco, interpretando le gare con possesso, pressing e baricentro alto. L’azione ha il suo sbocco prediletto sulle fasce, con quella destra in particolare come cuore della manovra.

STATISTICHE – Il Lecce è ultimo in Serie A per possesso palla col 41,6%, dato che in trasferta si abbassa ulteriormente al 40,7. Gli uomini di Baroni sono la quarta miglior difesa del campionato con 27 gol subiti. Di questi 12 sono arrivati in trasferta, ed è il terzo miglior risultato in A. Il gioco sulle fasce sviluppa molti cross, e infatti sono quarti per traversoni a partita. Lo sviluppo del gioco è diretto e punta alla verticalità: i giallorossi sono secondi per passaggi lunghi a gara.

DETTAGLI – Il Lecce è quinto in A per parate: 81, tutte di Wladimiro Falcone. Il portiere è quarto per rendimento secondo WhoScored, quarto per passaggi medi, primo per lanci lunghi. Samuel Umtiti è la chiave del sistema giallorosso. Il francese è leader della difesa, con lui Baroni si fida ad alzare la linea e gli affida l’impostazione: terzo per pasaggi medi e contrasti. Morten Hjulmand è un perno assoluto della squadra nelle due fasi: primo per rating secondo WhoScored, secondo per passaggi medi, secondo per passaggi chiave, primo per assist con 4, primo della squadra per km percorsi (undicesimo in A), secondo in A per recuperi con 165, primo per contrasti e per intercetti. Gabriel Strefezza è il secondo per rating di WhoScored e il regista offensivo del Lecce: miglior marcatore con 7 gol, primo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, secondo per dribbling, primo per falli subiti.