Lautaro Martinez registra un nuovo record assoluto nella storia dell’Inter!

Lautaro Martinez firma il gol del 4-0 che chiude Inter-Udinese. Eguagliando così due ex attaccanti nerazzurri e registrando un nuovo record assoluto nella storia nerazzurra.

VETTA RAGGIUNTA – Anche Lautaro Martinez entra nel tabellino di Inter-Udinese, siglando il gran gol che vale il 4-0 finale. Per lui si tratta del gol numero 14 in questa Serie A. Ma il conto sale a 28 reti nell’anno solare in corso, in campionato. Il numero più alto nella storia dell’Inter, alla pari di Christian Vieri (nel 2021) e Mauro Icardi (nel 2017). Tuttavia, se si amplia il conteggio a tutte le competizioni, le cifre dicono ben altro.

NUOVO TRAGUARDO – Con il 4-0 all’Udinese, Lautaro Martinez sale a 36 gol totali in un anno solare. Dal 2000 a oggi, il podio vedeva tre nomi. Romelu Lukaku, con 35 gol totali nel 2020. Seguito da Adriano, 34 nel 2004. E infine di nuovo Vieri, 32 reti nel 2001 già citato. Alla soglia dei 36 gol invece non era arrivato ancora nessuno. Lautaro Martinez registra così un nuovo record nella storia dell’Inter. E, tanto in Serie A quanto in tutte le competizioni, l’asticella potrà posizionarsi ancor più in alto con cinque partite ancora da giocare entro la fine dell’anno.