Dimarco: «Inter, do il massimo. Barella rompe tutta la settimana!»

Dimarco, tra i protagonisti di Inter-Udinese terminata sul risultato di 4-0 grazie anche a un suo gol, su DAZN ha parlato della partita, svelando un retroscena sul finale.

DA PROTAGONISTA – Federico Dimarco ha analizzato così la partita, svelando un retroscena sul finale: «È tutto più facile con questa squadra e con questi giocatori di qualità. Io uno dei più forti in Europa? Io cerco di dare il massimo come a ogni partita e allenamento, poi quello che viene viene. Se faccio gol sono contento, ma anche se fanno gol i compagni. L’importante che la squadra mantenga questi ritmi e questi risultati. Sorpasso alla Juventus? Penso che da fuori è bello da vedere, ma dentro non è facile. Non dobbiamo fare l’errore di guardare gli altri, altrimenti rischiano di perdere punti per strada come fatto due anni fa. Meglio il mio destro rispetto quello di Calhanoglu (ride, ndr), facciamo le sfide il giorno prima delle partite, la sfida è equilibrata. Barella mi ha tirato un ‘para-stinco’ durante la partita? È vero! È così tutta la settimana, ma come lui anche Thuram! Ci divertiamo così».