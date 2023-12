Lautaro Martinez leader anche senza gol: segnale di crescita

Anche se non ha trovato la via del gol in Napoli-Inter, Lautaro Martinez ha effettuato comunque una prestazione da protagonista. Un ulteriore segnale della sua costante crescita rispetto alle passate stagioni.

CONTRIBUTO FONDAMENTALE – Niente gol, ma una prestazione da protagonista. Questa in sintesi la partita di Lautaro Martinez in Napoli-Inter, che segna un ulteriore step di crescita per il capitano nerazzurro. Suo infatti il (regolare!) recupero palla su Lobotka a centrocampo nell’azione che porta al gol di Hakan Calhanoglu e sempre suo l’assist per lo spettacolare gol con slalom di Nicolò Barella che vale lo 0-2. Mentre nelle scorse stagioni all’argentino si criticava il poco contributo nei periodi senza gol, in questa stagione Lautaro Martinez sta dimostrando sempre di più la trasformazione in un attaccante e uomo squadra a tutto tondo. Merito anche della fascia di capitano, ma soprattutto della consapevolezza arrivata da grandi traguardi come la vittoria del Mondiale con l’Argentina e la finale di Champions League con l’Inter la scorsa stagione. Un altro step verso la consacrazione come uno dei migliori attaccanti in Europa e non solo.