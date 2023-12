Lautaro Martinez dice 29 ma non si ferma: tre stelle Inter nel mirino

Lautaro Martinez segna gol su gol e distrugge record altrui su record altrui in maglia Inter. L’attaccante argentino a Roma supera un altro livello e punta ancora più in alto, avendo dalla sua parte anche il calendario che stavolta non si ferma nel periodo natalizio. Basterà nel 2023?

BOMBER NERAZZURRI – I numeri sono tutti dalla sua parte. E continuano a crescere di partita in partita. La vena realizzata di Lautaro Martinez non ha limiti. Il 29° gol in maglia Inter nell’anno solare 2023 è un record moderno. Significa aver fatto meglio di due mostri sacri come Christian Vieri (2001) e Diego Milito (2012), fermatisi a quota 28. A 30 invece c’è Giuseppe Meazza (1930), che è sul gradino più basso del podio e adesso è nel mirino del nuovo capitano nerazzurro. Chi ha fatto meglio? Solo Antonio Angelillo (1958) con 31 e soprattutto Istvan Nyers (1951), che con 32 reti è il vero obiettivo di Lautaro Martinez entro la fine del 2023. A disposizione ancora tre partite a dicembre: Bologna (20) in Coppa Italia, Lecce (23) e Genoa (29) in Serie A, dove il numero 10 nerazzurro è capocannoniere con 15 gol in sedici partite. Con una media di un gol a partita, tenendo conto del minutaggio effettivo. Una media realizzative che in Italia potrebbe bastargli proprio per arrivare a quota 32… Anche se è chiaro che Lautaro Martinez punta ancora più in alto, per essere davvero unico e solo: 33 reti nell’anno solare è il sogno. Il sogno che capitan Lautaro Martinez proverà a realizzare vestendo la maglia numero 10 della sua Inter.