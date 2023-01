Lautaro Martinez, l’Atalanta per continuare il momento d’oro con l’Inter!

Lautaro Martinez sta vivendo un momento d’oro da quando è tornato dai Mondiali. L’argentino sta trascinando a suon di gol la sua Inter ed è pronto ad affondare anche l’Atalanta in Coppa Italia.

TRASCINATORE – Lautaro Martinez è pronto per essere determinante anche in Coppa Italia contro l’Atalanta. L’argentino ha già risolto i problemi dell’Inter nella sfida con il Parma, i bergamaschi sono il prossimo step da superare. La squadra nerazzurra non vuole affatto ignorare l’importanza di questa competizione, lo scorso anno la vittoria finale con la Juventus ha dato enormi soddisfazioni e si vuole compiere il bis. Per questo motivo il turnover non sarà pesante, nonostante il derby da giocare questa domenica con il Milan. Lautaro Martinez molto probabilmente partirà dal primo minuto, al suo fianco il ballottaggio è in corso tra Joaquin Correa e Edin Dzeko.

Lautaro Martinez, il nuovo leader dell’Inter

LEADER – Nell’ultima partita contro la Cremonese Lautaro Martinez ha indossato la fascia di capitano lasciata da Milan Skriniar. Il calciatore si è addossato il peso, le responsabilità del caso e ha portato 3 punti ai nerazzurri. L’argentino ha segnato la doppietta decisiva per il successo e ha permesso all’Inter di salire al secondo posto, sorpassando proprio il Milan. Lautaro Martinez ha già colpito l’Atalanta in passato. Dalla stagione 2019/2020 l’attaccante ha segnato sempre almeno un gol nelle sfide contro i bergamaschi. L’anno passato è arrivata la rete alla partita di andata a San Siro su grande assist di Nicolò Barella. Nell’ultimo match dell’Inter con la squadra di Gian Piero Gasperini, Lautaro Martinez è stato decisivo con due passaggi vincenti, prima per Edin Dzeko poi per l’autogol di José Luis Palomino. Anche in Coppa Italia è richiesto il miglior toro, l’Inter vuole vincere un nuovo trofeo.