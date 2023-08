L’attacco dell’Inter come Dieci Piccoli Indiani: chi resta per ultimo?

La situazione dell’attacco dell’Inter preoccupa i tifosi. E inizia a sembrare una corsa a eliminazione. Riiuscirà la società a scegliere un nome?

COME IL ROMANZO – Dieci Piccoli Indiani è un romanzo di Agatha Christie. Una delle sue opere più famose. Non ci sono letteralmente degli indiani. Ma quello che ci interessa della trama è che progressivamente i dieci protagonisti del titolo spariscono. Uno per uno. Una situazione simile a quella che si sta verificando nelle opzioni in attacco dell’Inter.

PRIMO “SCOMPARSO” – Tutto parte da Lukaku e dal suo gran rifiuto. Lui è il primo degli indiani, per così dire. La prima opzione per l’Inter, quello su cui la società era pronta a puntare tutto. Andando anche a forzare certi parametri economici. Venuto meno il belga, è uscita una lista di nomi papabili. Nessuno è ancora arrivato. E la scelta inizia ad essere per esclusione.

CHI RESTA? – Il caso Scamacca si presenta da solo. L’ex Sassuolo era stato individuato come opzione di compromesso. E sembrava davvero vicinissimo. Invece ha scelto l’Atalanta. Poi c’è Morata. Quello che si dice essere il preferito di Inzaghi ora sembra vicino al rinnovo con l’Atletico. Un’altra pista che si chiude. Segue uno spoiler del romanzo del 1939. Al termine della vicenda i protagonisti muoiono tutti. Ora sta all’Inter riscrivere il finale, scegliendo un attaccante per completare la sua rosa. Prima che scompaiano tutti.