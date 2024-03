Inzaghi alla ricerca della tredicesima. Bologna-Inter per il dominio

Bologna-Inter può decretare ancor di più il dominio nerazzurro in Serie A. Simone Inzaghi ha la possibilità di imporsi anche questo sabato al Renato Dall’Ara.

RISULTATI – Nelle ultime settimane l’Inter ha affrontato sfide difficilissime e non si è mai abbattuta. Simone Inzaghi ha raggiunto quota dodici successi consecutivi nel 2024. Ha superato l’ostacolo Roma in rimonta per 4-2, la stessa squadra che con Daniele De Rossi ha fatto 8 vittorie in 10 partite. Ha battuto l’Atalanta che non perdeva da 8 partite in campionato ed era in piena zona Champions League. Nella giornata precedente ha vinto con il Genoa, che sembrava sulla carta un impegno facile. In realtà la squadra di Alberto Gilardino aveva perso una gara delle undici giocate prima di lunedì. Nel weekend arriva il Bologna, la sorpresa della Serie A di questa stagione. Thiago Motta e i suoi hanno ottenuto 18 punti nelle scorse 6 partite, sancendo un record per la storia del club rossoblù. L’Inter ha la possibilità al Renato Dall’Ara di imporsi anche alla compagine più in forma del momento, dimostrando ancor di più il dominio sul campionato.