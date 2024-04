Inzaghi, 100 e… Quasi lode! Manca un ultimo step

Con il 2-0 sull’Empoli, Simone Inzaghi ha raggiunto la sua 100esima vittoria in 150 panchine alla guida dell’Inter. Un risultato pazzesco, a cui ora manca soltanto l’ultimo step.

LODE DA CONQUISTARE – Anche se poco, manca ancora qualcosa per la lode di Simone Inzaghi. Che, per intanto, aggiunge il “100” al suo palmares. 100, come le vittorie da quando è alla guida dell’Inter nel ruolo di allenatore. Arrivato nel 2021, il tecnico piacentino ha raccolto fin qui 150 panchine in nerazzurro e il 2-0 sull’Empoli ha significato la 100esima vittoria in tutte le competizioni. Per la lode adesso manca soltanto l’ultimo step, ovvero quello scudetto che si avvicina sempre più, con un +14 sul Milan a 8 giornate dal termine del campionato. Un momento che tutti i tifosi dell’Inter attendono con trepidazione. Ma anche Inzaghi, che finalmente potrà aggiungere la lode al suo 100.