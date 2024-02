Inter Under-23 nel futuro: quale sarebbe la rosa per la stagione 2024/25

Inter Under-23 significa seconda squadra nerazzurra ma è più giusto utilizzare il condizionale, visto che al momento il progetto purtroppo è solo teorico. Eventualmente, in vista della prossima stagione, la seconda squadra da iscrivere in Serie C avrebbe la rosa già pronta all’uso

SECONDA SQUADRA – L’Inter come ogni estate dovrà fare i conti con i calciatori di rientro dalle operazioni in prestito e dai tanti in uscita dalla categoria Primavera 1. In termini tecnici cambia poco ma in termini strategici avere la seconda squadra eviterebbe un bel po’ di attività extra Prima Squadra in sede di calciomercato. Provando a costruire un’ipotetica Inter Under-23 aggiornata e allenata da Cristian Chivu ma impostata tatticamente sul 3-5-2 di Simone Inzaghi, il 1° luglio 2024 si presenterebbe all’incirca una rosa simile per debuttare in Serie C senza necessità di fare acquisti. Di seguito l’ipotetica “nuova” Inter Under-23 di Chivu per la stagione 2024/25.

Inter Under-23: l’ipotetica rosa per la stagione 2024/25

PORTIERI – Alessandro Calligaris (U19, 2005), Wiliam Rovida (Pro Patria, 2003) e Filip Stankovic (Sampdoria, 2002).

DIFENSORI – Christos Alexiou (U19, 2005), Alessandro Fontanarosa (Cosenza, 2003), Samo Matjaz (U19, 2004), Andrea Moretti (Pro Patria, 2002), Giacomo Stabile (U19, 2005) e Francesco Stante (U19, 2005).

ESTERNI – Franco Carboni (Ternana, 2003), Matteo Motta (U19, 2005), Alessandro Silvestro (Foggia, 2002) e Mattia Zanotti (San Gallo, 2003).

CENTROCAMPISTI – Ebenezer Akinsanmiro (U19, 2004), Thomas Berenbruch (U19, 2005), Luca Di Maggio (U19, 2005), Issiaka Kamate (U19, 2004), Francesco Nunziatini (Torres, 2003) e Aleksandar Stankovic (U19, 2005).

ATTACCANTI – Dennis Curatolo (Pro Patria, 2004), Oumar Diallo (U19, 2005), Pio Esposito (Spezia, 2005), Enoch Owusu (U19, 2005), Makhtarlayi Sarr (U19, 2004) e Jan Zuberek (Ternana, 2004).