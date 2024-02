Dumfries, missione rilancio: in Inter-Salernitana la vera chance!

Simone Inzaghi inizia a ragionare sulle scelte per Inter-Salernitana. La sfida di campionato potrebbe essere la prima vera chance di Denzel Dumfries per il rilancio dal 1′.

RILANCIO – Denzel Dumfries non indossa una maglia da titolare con la sua Inter da davvero troppo tempo. L’ultima presenza il campo dal primo minuto risale a più di un mese fa, precisamente il 6 gennaio scorso nella gara contro il Verona. Dopo l’infortunio muscolare Simone Inzaghi ha preferito reinserire l’olandese gradualmente, utilizzandolo a partita in corso e preferendo affidarsi a Matteo Darmian. Nelle ultime sfide nerazzurre, però, il minutaggio del laterale destro nerazzurro, che fino a qualche mese fa era una delle colonne portarti dell’Inter, è aumentato notevolmente. Contro la Fiorentina Inzaghi si è servito di Dumfries nell’ultima mezz’ora, nella sfida casalinga contro la Juventus per 17 minuti e nella trasferta di Roma nell’ultimo quarto d’ora.

CHANCE – Considerando ciò e anche la necessità di far riposare quelli che sono stati i titolari inamovibili dell’ultimo periodo nerazzurro è molto probabile che in Inter-Salernitana arrivi il fatidico momento del rilancio dell’olandese come titolare. Inzaghi pensa all’anticipo di campionato di venerdì, ma anche all’importante sfida di Champions League del prossimo mercoledì. Per il match di San Siro contro l’Atletico Madrid l’allenatore piacentino avrà bisogno dei suoi uomini nella miglior forma possibile. Dunque, quale occasione migliore di Inter-Salernitana per vedere Dumfries tornare ad indossare la sua maglia da titolare, insieme ad altri nerazzurri che finora hanno avuto meno spazio.