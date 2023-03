Inter, un anno fa la vittoria ad Anfield: buon auspicio verso il Porto?

Oggi l’Inter compie 115 anni. Esattamente un anno fa, i nerazzurri uscivano vincenti da Anfield grazie a un gol di Lautaro Martinez. Vittoria inutile ma comunque di prestigio: che sia di buon auspicio?

UN ANNO FA – Grande giornata oggi per l’Inter. Il club nerazzurro celebra 115 anni dalla sua nascita. L’anno scorso il compleanno nerazzurro coincise con il ritorno degli ottavi di UEFA Champions League contro il Liverpool. Nel match di andata i Reds si imposero per due reti a zero a San Siro. Ma il ritorno ad Anfield ha rischiato di essere magico per i nerazzurri. Dopo un primo tempo combattuto, gli uomini di Inzaghi riuscirono a passare in vantaggio al 63′ grazie a una prodezza di Lautaro Martinez. Il gol, però, fu solo illusorio. Dopo pochi minuti, Alexis Sanchez commise un fallo che gli costò il secondo giallo e di conseguenza l’espulsione. Così i nerazzurri uscirono vincenti da Anfield – risultato comunque storico – ma non riuscirono a ribaltare la partita. Tra qualche giorno, i nerazzurri voleranno a Porto per il ritorno degli ottavi di finale contro i Dragoes. Il gol di Lukaku all’andata pone la squadra di Simone Inzaghi in una posizione di vantaggio in vista del secondo round. La speranza è che Lautaro Martinez e compagni possano replicare quanto fatto lo scorso anno ad Anfield. Questa volta, però, una vittoria di misura porterebbe i meneghini ai quarti di finale, dopo dodici anni dall’ultima volta.

