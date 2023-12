Inter, necessario stringere i denti: vera emergenza

Con i KO di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, fuori per una ventina di giorni, per l’Inter in difesa e sulle fasce è arrivato il momento di stringere i denti. In questo possono aiutare i recuperi di Juan Cuadrado e Alessandro Bastoni, con diversi giocatori chiamati agli straordinari.

EMERGENZA – Una delle fortune dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione è la possibilità di avere a disposizione giocatori duttili, in grado di coprire più ruoli specialmente in difesa e sulle fasce. Ne sono un chiaro esempio Matteo Darmian e Carlos Augusto, ma anche lo stesso Francesco Acerbi, abile sia come braccetto di sinistra che come centrale. Per questo l’emergenza difensiva che sta colpendo l’Inter con numerosi infortuni è, quantomeno, mitigata. Anche se ora arriva il momento di stringere i denti. Specialmente a destra, dove le defezioni di Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Benjamin Pavard portano Darmian e Juan Cuadrado a doversi far trovare pronti per una serie di partite impegnative. Supportati, naturalmente, dal giovane Yann Bisseck, su cui Inzaghi dovrà per forza di cose fare affidamento.

Inter, il recupero di Bastoni è fondamentale

RECUPERI – Una buona notizia per l’Inter giunge da Alessandro Bastoni, un recupero importantissimo a sinistra. Senza di lui e senza poter spostare Acerbi visto l’infortunio di de Vrij, come a Napoli soltanto Carlos Augusto sarebbe stato disponibile da quella parte. Il che avrebbe costretto sia lui, sia Federico Dimarco, a dover giocare novanta minuti ogni gara, aumentando esponenzialmente il rischio di infortuni anche per loro. Insomma, un recupero decisamente fondamentale quello di Bastoni, che dovrebbe tornare da titolare già contro l’Udinese sabato a San Siro, in seguito alle tre gare saltate contro Juventus, Benfica e Napoli. Per il reparto difensivo dell’Inter è quindi il momento di stringere i denti, almeno per un’altra quindicina di giorni, quando Benjamin Pavard dovrebbe tornare a disposizione. E, poco dopo, anche gli stessi de Vrij e Dumfries.