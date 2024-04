Inter, rientro con risposta: perché vincere contro l’Empoli è quasi obbligatorio!

L’Inter torna in campo con un obiettivo da portare a casa quasi obbligatoriamente: vincere contro l’Empoli. Il motivo e la differenza con il recente passato sono chiari.

TORNARE E/A VINCERE – Nel corso di questa stagione raramente l’Inter ha avuto concretamente il fiato sul collo che le ha imposto di dover fare risultato. I punti di distacco e il margine di vantaggio in classifica sono sempre stati rassicuranti e, anche quando non lo erano del tutto, il tempo e le partite ancora a disposizione hanno contribuito ad alleggerire il carico di pressione. Contro l’Empoli – atteso questa sera a San Siro – sembra, però, che la musica stia cambiando per l’Inter. I punti di differenza dalla seconda – il Milan, che ha battuto la Fiorentina, con una partita in più – sono ancora undici e continuano a non impensierire i nerazzurri. La differenza adesso risiede nel periodo del campionato, che evolve e procede velocemente verso la conclusione. Con l’aggiunta degli ultimi segnali lanciati dall’Inter che hanno fatto tremare il cuore dei tifosi.

I RISULTATI – La sbandata presa a Madrid, con la conseguente eliminazione dalla Champions League. Poi il pareggio beffa in campionato, con un Napoli che i nerazzurri avrebbero dovuto disinnescare meglio e prima. E, infine, tutto quello che quest’ultima partita di Serie A ha comportato per l’ambiente interista, reduce dall’antipatico caso Acerbi-Juan Jesus. Tornare, di rientro dalla sosta per le nazionali, e dare immediatamente una risposta positiva sul campo contro l’Empoli significherebbe per l’Inter dimostrare di essere ancora intera, sana, e reattiva. E vorrebbe dire, anche, spegnere velocemente quel tenero entusiasmo dei rivali rossoneri, che ancora confidano in uno scivolone nerazzurro che li rimetta in corsa. Adesso sì, dunque, che vincere per l’Inter diventa essenziale, anche per ricordare a tutti il valore della potenza che guida la Serie A dall’inizio della stagione.