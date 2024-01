Inter regina nei finali di partita: unica in un aspetto

L’Inter anche dopo la gara contro la Fiorentina si rivela la regina dei finali di partita: la squadra di Simone Inzaghi è l’unica in un aspetto in particolare.

ALTA CONCENTRAZIONE – Fare gol all’Inter in questa stagione è ben difficile: 10, quelli subiti in 21 partite. Farlo nei finali di partita è praticamente impossibile. Lo dimostra il fatto che i nerazzurri sono gli unici a non avere mai subito gol nella frazione di gara che va dal 75′ minuto al 90′. Tutto questo in 21 partite giocate in campionato. Dimostrazione che l’Inter, nonostante in molti pensino possa crollare fisicamente, riesce a mantenere grandi energie fisiche e mentali fino alla fine. Merito anche e soprattutto della gestione delle rotazioni di Simone Inzaghi, che sta gestendo al meglio tutta la sua rosa. E i numeri continuano a dargli ragione.