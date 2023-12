Inter, coppie miste per Udinese e Real Sociedad? Arnautovic e Sanchez scalpitano

Con un intenso filotto di gare in programma per l’Inter, a partire da quella di sabato a San Siro contro l’Udinese, Simone Inzaghi è chiamato a valutare diverse rotazioni in squadra. Non ne è esente l’attacco, che nelle due sfide di campionato e Champions League potrebbe vedere delle “coppie miste”.

ALTERNANZA – Nelle due sfide contro Udinese e Real Sociedad, in casa Inter sono previste diverse rotazioni. Tenendo naturalmente in conto anche l’insidiosa trasferta di Roma contro la Lazio in programma proprio dopo la sfida di Champions League. Coinvolto, naturalmente, anche l’attacco, che per forza di cose in questa stagione sta poggiando sulle prestazioni e sui gol di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Impensabile che i due possano giocare per novanta minuti tutte e tre le prossime gare, con Marko Arnautovic e Alexis Sanchez che scalpitano per avere un’occasione da titolari. Impensabile, altresì, che i due possano giocare insieme come visto a Lisbona contro il Benfica, in una gara tuttavia ininfluente in termini di classifica. Ecco, quindi, un’ipotesi probabile in casa Inter: le “coppie miste”. Ipotesi che porterebbe con ogni probabilità Arnautovic ad affiancare uno tra Lautaro Martinez e Thuram contro l’Udinese, con Alexis Sanchez pronto per la Champions League (come visto, per esempio, nelle due gare contro il Salisburgo). Un modo per preservare i due migliori attaccanti e, nel contempo, dare fiducia e spazio ai loro sostituti.