Inter-Genoa ultimo test per le alternative. Poi si fa sul serio

Inter-Genoa sarà un vero test per le alternative, così come lo sono state le precedenti partite giocate dai nerazzurri. Dalla prossima si ricomincia però a fare sul serio.

PROGRAMMA – Alle ore 20.45 ci sarà Inter–Genoa, poi la squadra viaggerà sabato verso Bologna prima della trasferta di Madrid contro l’Atletico del Cholo Simeone per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Insomma, la gara di oggi è l’ultimo test vero e proprio per le alternative, ossia per le seconde linee. Da Carlos Augusto braccetto fino a Kristjan Asllani e ai due attaccanti Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. La situazione si è creata soprattutto a causa degli infortuni in fila di Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. A queste tre assenze si sono aggiunte anche la squalifica di Alessandro Bastoni e il piccolo problema con l’Atalanta di Davide Frattesi. Se non fosse stato per le ottime risposte date fino ad ora dai co-titolari forse si potrebbe parlare di un periodo sfortunato per Simone Inzaghi, costretto a trovare soluzioni impensabili fino a poco tempo fa come Tajon Buchanan sulla fascia sinistra. Tutto ciò finirà a partire dal match con il Bologna. A San Siro questa sera invece sarà l’occasione per diversi giocatori di confermarsi come rotazioni di altissimo livello.