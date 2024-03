Inter-Genoa oltre il film P+: chi sono le 4 Tartarughe Ninja di Inzaghi

Inter-Genoa non deve passare in secondo piano a causa delle distrazioni extra campo, come potrebbero sembrare quelle commerciali che vedranno le Tartarughe Ninja protagoniste a San Siro. Focus totale sul campo da gioco, dove Inzaghi attende altri risultati dalla sua squadra

TARTARUGHE NINJA – Leo, Raph, Donnie e Mikey, più comunemente conosciuti come Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo in Italia, saranno i protagonisti più attesi in Inter-Genoa a San Siro. Strano ma vero. Merito della collezione Ninja Turtles – Special Edition, che l’Inter lancia in collaborazione con Paramount+ proprio in occasione del prossimo Monday Night di Serie A contro il Genoa a Milano. Il film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, commercializzato in Italia con il titolo “Tartarughe Ninja – Caos Mutante“, è solo il pretesto per presentare quattro potenziali protagonisti in maglia nerazzurra. E tralasciando cosa accadrà fuori dal campo, chi saranno i “veri” Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo di Simone Inzaghi in Inter-Genoa lunedì? Perché questa è l’unica cosa che interessa in casa Inter adesso. Senza offesa per il marketing. Importante sì ma mai quanto lo Scudetto. Chi è Leo? Chi Ralph? Donnie? E Mikey? Sorprese permettendo, Inzaghi ha già scelto le sue quattro armi tecnico-tattiche per Inter-Genoa.

Le Ninja Turtles di Inzaghi in Inter-Genoa

POKER INZAGHIANO – Le Tartarughe Ninja interiste hanno caratteristiche ben precise. In maschera blu ecco “Leo” Henrikh Mkhitaryan, che è il titolarissimo più esperto e maturo a disposizione di Inzaghi. Dotato di maschera rossa “Raph” Nicolò Barella, che ambisce a diventarne l’erede a livello di leadership ma non è ancora saggio abbastanza per scalare le gerarchie. Con la maschera viola “Donnie” Lautaro Martinez, che è il leader sempre meno silenzioso del gruppo. Infine, la maschera arancione tocca a “Mikey” Federico Dimarco, che nonostante la giovane età è garanzia di prestazioni sempre concrete nel 3-5-2 inzaghiano. Questi i quattro titolari su cui Inzaghi fa sempre affidamento e lo farà anche in Inter-Genoa, dato che altrettanti titolari saranno indisponibili o comunque non al meglio. Facile sperare che le Ninja Turtles nerazzurre possano essere i più giovani Yann Bisseck, Carlos Augusto, Kristjan Asllani e Tajon Buchanan ma Inzaghi sa che Inter-Genoa non è un film di Paramount+ per la classifica: altri tre punti in Serie A sono preziosi per un altro prodotto. Quello dal titolo “Seconda Stella”.