Inzaghi ragiona su due ballottaggi: ecco la formazione per Inter-Genoa

Inzaghi ha già le idee chiare per la formazione da schierare in Inter-Genoa ma il tempo extra a disposizione permette qualche riflessione in più. In attesa di ulteriori novità, al momento sono due i ballottaggi che tengono banco in casa nerazzurra prima delle scelte definitive

PROBABILE FORMAZIONE – Le rotazioni di Simone Inzaghi non si fermano certo tra un 4-0 e l’altro. In casa Inter la testa è già proiettata sul Genoa, che arriverà a San Siro per il Monday Night che chiuderà questo lungo weekend di calcio in Italia. Le buone notizie dall’infermeria verranno prese come sempre con grande cautela da Inzaghi e staff. Non sono previsti particolari rientri dal 1′ in Inter-Genoa, bensì avvicendamenti in tutti i reparti per gestire meglio i prossimi impegni. Escludendo la scelta “obbligata” di Carlos Augusto braccetto sinistro al posto dello squalificato Alessandro Bastoni in difesa, avanza il testa a testa in mezzo al campo. Sulla fascia destra salgono le quotazioni di Denzel Dumfries, che può tornare titolare e permettere a Matteo Darmian di tirare il fiato già dal fischio iniziale. In attacco, invece, confermato il ballottaggio tra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic con il cileno momentaneamente in vantaggio. Le “gerarchie” potrebbero cambiare dopo questo weekend di preparazione. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Genoa in Serie A, in attesa di nuovi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Genoa: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.