Inter-Genoa 2-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Genoa 2-1 dà la dodicesima vittoria alla capolista in altrettante partite del 2024, non solo in Serie A. Arrivano anche due primi gol in campionato, quelli di Asllani e Sanchez, per migliorare ulteriormente i dati statistici.

DUE – I gol di Kristjan Asllani in ottanta partite di club, ai quali ne vanno aggiunti altrettanti con l’Albania. L’unico altro in Serie A l’aveva firmato… contro l’Inter, quando era all’Empoli, in una sconfitta per 4-2 dei toscani il 6 maggio 2022.

NOVE – Gli anni dopo cui il Genoa è tornato a fare gol in casa dell’Inter. Dopo che un altro difensore, Armando Izzo, aveva dato il momentaneo 2-1 nel 3-1 dell’11 gennaio 2015 sette partite consecutive con la porta inviolata al Meazza nei confronti diretti. Johan Vasquez ha interrotto un digiuno che durava da ben 689′.

DIECI – Gli Inter-Genoa consecutivi con una vittoria della squadra di casa. L’ultima volta che i rossoblù hanno preso punti dal Meazza nerazzurro è il 22 dicembre 2012, con un pareggio per 1-1. La serie positiva è iniziata il 25 agosto 2013, con un 2-0 nel finale alla prima giornata di Serie A.

VENTIDUE – I mesi (a domani) dal precedente gol di Alexis Sanchez in Serie A. Prima del rigore che ha dato il momentaneo raddoppio in Inter-Genoa l’attaccante cileno non segnava dalla partita contro l’Empoli del 6 maggio 2022, proprio quella dell’unica altra rete in campionato di Asllani.

SETTANTASETTE – I passaggi tentati e riusciti da parte di Asllani durante Inter-Genoa. Il centrocampista albanese è riuscito in un record non certo facile: non ne ha sbagliato neanche uno in tutti i novanta minuti più i sei di recupero. Col 100% di efficacia anche Francesco Acerbi e Yann Bisseck, ma loro su numeri molto inferiori (rispettivamente sedici passaggi in ventinove minuti e sette in ventuno).