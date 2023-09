Inter, a Empoli per mantenere intatto un dato condiviso con… Il Lecce!

Empoli-Inter è la partita che inaugura questa domenica calcistica, con fischio d’inizio in programma allo stadio Castellani alle ore 12.30. Una partita dove la squadra di Simone Inzaghi dovrà mantenere intatto un dato condiviso fin qui soltanto con il sorprendente Lecce.

SOLO IN DUE – Empoli-Inter vedrà i nerazzurri impegnati per la quinta volta in questo campionato, dopo le prime quattro vitorie ottenute in altrettante partite. Punteggio pieno per la squadra di Simone Inzaghi che punta non soltanto a mantenere la vetta della classifica, ma anche a mantenere a zero il conto delle sconfitte. Perché dopo il KO della Juventus contro il Sassuolo (4-2), i nerazurri sono l’unica delle due squadre fin qui imbattute in questo campionato. Un dato che l’Inter condivide nientemeno che con il sorprendente Lecce, il quale, sotto la guida di Roberto D’Aversa, ha collezionato fin qui ben tre vittorie e due pareggi.