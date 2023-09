Calhanoglu o Asllani in Empoli-Inter? Si va verso una scelta − TS

Calhanoglu torna disponibile e Inzaghi va verso una scelta per la cabina di regia in Empoli-Inter. La decisione sul ballottaggio con Asllani.

SCELTA − Hakan Calhanoglu ha recuperato dopo il leggero fastidio accusato alla vigilia dell’esordio in Champions League. Quindi adesso Simone Inzaghi lo ha nuovamente a disposizione. La propensione del tecnico nerazzurro, secondo Tuttosport, sarebbe quella di tornare a schierare il turco in cabina di regia per evitare passi falsi in Empoli-Inter. In questo modo, Asllani tornerebbe ad accomodarsi in panchina.

Fonte: Tuttosport