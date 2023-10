Inter-Benfica 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Benfica 1-0 dà un fondamentale strappo in classifica nel Gruppo D di Champions League, con il gol di Thuram decisivo per i tre punti. Contro i portoghesi la tendenza statistica dei buoni risultati è confermata.

DUE – Le vittorie consecutive in casa in Champions League, striscia iniziata nella semifinale di ritorno col Milan dopo il 3-3 proprio di Inter-Benfica dei quarti. Solo nel 2010 era capitata una vittoria sia nell’ultima partita interna della stagione precedente (il 3-1 al Barcellona del 20 aprile) e nella prima della successiva (il 4-0 al Werder Brema del 29 settembre).

TRE – Gli anni dopo cui Marcus Thuram è tornato a segnare in Champions League. Le sue uniche due reti nella principale competizione UEFA le aveva messe a segno il 27 ottobre 2020, in un 2-2 fra Borussia Monchengladbach e Real Madrid quando giocava per il club tedesco.

SEI – Le volte che Inter e Benfica si sono affrontate nella loro storia, fra casa e trasferta. I nerazzurri sono imbattuti, con quattro vittorie e due pareggi, e hanno sempre segnato fatta eccezione per lo 0-0 all’Estadio da Luz dell’11 marzo 2004.

DIECI – I tiri tentati da Lautaro Martinez, di cui tre in porta, nella sua sfortunatissima serata. Il Toro ci ha provato, fermandosi a una traversa, un palo, un salvataggio sulla linea e un paio di miracoli di Anatoliy Trubin, ma non è riuscito a segnare in casa in Champions League per la terza partita di fila.

QUINDICI – I gol fatti e subiti nelle quattro partite fra Inter e Benfica al Meazza. Questo è il secondo 1-0, dopo quello firmato Jair nella finale di Coppa dei Campioni del 27 maggio 1965. Gli altri avevano avuto molti più gol: 4-3 in Coppa UEFA il 25 marzo e 3-3 lo scorso 19 aprile nel ritorno dei quarti di Champions League.