Inter, a destra due soluzioni. Altre idee restano per l’emergenza

Per Inter-Udinese Inzaghi deve gestire la sua fascia destra. A seguito dell’infortunio di Dumfries, le opzioni restano due. Eventuali altre idee restano come emergenza.

SITUAZIONE DI EMERGENZA – A seguito dell’infortunio di Dumfries la gestione della fascia destra dell’Inter è diventato un tema importante in vista della sfida con l’Udinese. In virtù dell’emergenza generale della difesa, con le assenze di de Vrij e Pavard, le scelte di Inzaghi infatti sono singolarmente limitate. Non per questo però bisogna correre troppo con la fantasia.

DUE OPZIONI A DESTRA – L’Inter al netto dell’assenza di Dumfries ha due opzioni per la fascia destra: Cuadrado e Darmian. Il primo però con un’autonomia limitata e il secondo che è la prima opzione anche per il ruolo di difensore di destra. Malgrado questi dubbi però restano loro le opzioni di Inzaghi. Non è difficile immaginare una staffetta tra i due, con Bisseck a compensare l’eventuale spostamento di Darmian. Su questo fondamentale punto di partenza si possono poi costruire altre idee. Situazioni di emergenza, che possono tornare utili nella contingenza.

SOLUZIONE ESTREMA . Parlare di Frattesi come ipotesi per la fascia destra insomma è un’opzione cautelativa. Inzaghi visto l’assottigliarsi delle sue opzioni ha il dovere di farsi trovare pronto a ogni evenienza. Quindi soluzioni estreme, per così dire, vanno considerate. E provate in allenamento. Questo però non deve far correre troppo la fantasia. L’Inter sulla destra ha due opzioni, con due giocatori di ruolo. Una eventuale terza scelta è solo una soluzione di emergenza.