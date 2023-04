In Inter-Juventus Mkhitaryan fa per due: attacco e difesa

Anche in Inter-Juventus Mkhitaryan ha dato il suo contributo alla causa nerazzurra. Un contributo estremamente solido, in entrambe le fasi.

INSOSTITUIBILE – Mkhitaryan anche nella semifinale di Coppa Italia ha mostrato perché Inzaghi fa così tanta fatica a privarsi di lui. L’armeno in Inter-Juventus ha dato un contributo prezioso in entrambe le fasi di gioco, coprendo il campo in non possesso e proponendosi con qualità e attenzione in fase di possesso. Come si dice, ha giocato per due.

PRESTAZIONE COMPLETA – In primis va sottolineato che il numero 22 al termine dei 90 minuti giocati è stato primo per km percorsi. Di entrambe le squadre. Con 11,77 km totali. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Partito da interno sinistro, Mkhitaryan si è fatto trovare praticamente ovunque. Sempre pronto a dare manforte in difesa e poi farsi trovare per ripartire. I suoi tocchi sono 52, secondo tra i centrocampisti, con 36 passaggi realizzati al 92%. 4 lanci lunghi e un passaggio chiave, un’occasione da gol, 2 tiri di cui uno in porta. In fase difensiva aggiunge 3 contrasti, 10 duelli a terra, 5 intercetti e 6 recuperi. Una prestazione di tecnica e lucidità, malgrado la corsa infinita.