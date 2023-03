Gosens, rendimento in netta crescita: continuità ‘amica’ dell’esterno

Robin Gosens è sceso in campo dal 1′ in Inter-Lecce. Per il tedesco una prova maiuscola, figlia della continuità con cui sta trovando il campo nelle ultime settimane

CONTINUITA’ – L’Inter sembra aver ritrovato il miglior Robin Gosens. Complice lo stop di Dimarco, nelle ultime settimane il tedesco sta trovando spazio da titolare: contro il Lecce, per l’ex Atalanta, è arrivata la seconda presenza consecutiva dal 1′, una novità dal suo arrivo all’Inter. Una fiducia, forse obbligata, di Inzaghi che il tedesco ha ripagato con una prova convincente contro i salentini: il tedesco ha messo lo zampino nell’azione dell’1-0 firmato Mkhitaryan e, nel corso della partita, non ha fatto mancare il suo supporto alla squadra sia in fase offensiva che in fase di ripiegamento. Dimarco può recuperare con calma dall’infortunio: l’Inter ha ritrovato il “suo” Robin.

