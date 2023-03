De Laurentiis: «Zhang? Quando va allo stadio Inter perde! Scudetto…»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto all’Università a Santa Maria Capua Vetere, ha parlato dello scudetto. Non mancano alcune frecciate a Zhang e all’Inter

BASTONATO – Queste le parole di De Laurentiis: «Champions o scudetto? Mi auguro entrambi, ma diciamolo in silenzio, perché a furia di dircelo ci portiamo iella da soli. La verità è che la maggior parte delle società ha i conti in rosso e continua a partecipare ai campionati come se nulla fosse. Quando ci sono dei fondi poi resto perplesso, perché il fondo è la morte del calcio. È interessato a massimizzare il guadagno dei propri investitori nei successivi 5 anni. Il calcio invece è programmazione, come il cinema. Proprietà straniere in Italia? Zhang ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando si presenta allo stadio di solito perdono. Poi quando lo inquadrano ha la faccia da cane bastonato…(ride, ndr)»

Fonte: Sportmediaset.it

