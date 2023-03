Gagliardini, maggiore spazio senza Calhanoglu? Ultime presenze

Roberto Gagliardini non sta vivendo un 2023 da protagonista, Simone Inzaghi gli ha sempre preferito altri a centrocampo. Con l’infortunio di Hakan Calhanoglu potrebbero però aprirsi nuove prospettive (vedi articolo).

MINUTI – Solamente poco più di venticinque minuti per Roberto Gagliardini con l’Inter negli ultimi due mesi. L’ultima presenza da titolare per il centrocampista è stata contro la Cremonese il ventotto gennaio, poi il vuoto. Uno spezzone con il Milan, uno con l’Udinese e l’ultimo con il Lecce. Di certo non si può dire che l’ex Atalanta sia stato protagonista nelle idee di Simone Inzaghi, che gli ha sempre preferito giocatori più funzionali per il suo gioco ed anche più capaci. L’infortunio di Hakan Calhanoglu potrebbe mettere in seria difficoltà il tecnico piacentino, costretto nelle prossime partite a dare spazio ad altri nel ruolo di regista. Questo cambio negli equilibri darà probabilmente nuove possibilità a Gagliardini, le ultime prima dell’addio già definito di fine anno a parametro zero.