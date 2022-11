Dumfries in ripresa con il Bologna: l’Atalanta per andare in Qatar al top

Denzel Dumfries è sulla via della ripresa. L’olandese, che tanto era stato criticato per la prestazione con la Juventus, con il Bologna ha offerto una buona prestazione. Adesso la partita con l’Atalanta prima dei Mondiali

IN RIPRESA – Denzel Dumfries, dopo la partita brutta fatta contro la Juventus, è tornato sui suoi passi contro il Bologna. L’olandese, nonostante a inizio gara fosse un po’ beccato dal pubblico presente a San Siro per via della sua eccessiva paura in fase offensiva, è riuscito a offrire una buona prestazione contro i felsinei. Dumfries è riuscito, inoltre, a regalare l’assist dell’1-1 a Edin Dzeko. Sarebbero potuti essere due, con il bosniaco che, nel secondo tempo, ha stampato sulla traversa un assist al bacio del numero 2 nerazzurro.

IN QATAR AL TOP – Ora Dumfries ha l’ultima partita in nerazzurro del 2022 per dimostrare di essersi ripreso definitivamente. L’avversario non è dei più semplici, ma il classe ’96 lo scorso anno ha dimostrato di poter competere con chiunque in Serie A. Inoltre, la gara con l’Atalanta potrà essere uno stimolo maggiore per lui, vista l’imminente partenza per i Mondiali in Qatar. Dumfries farà parte della rosa dell’Olanda, ma prima di pensare alla competizione iridata, l’obiettivo è onorare l’ultima partita del 2022 in nerazzurro.