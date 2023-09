Dumfries, dal 1′ in Inter-Sassuolo: fondamentali due fattori

Denzel Dumfries scenderà in campo dal 1′ in Inter-Sassuolo, match in programma questa sera alle 20:45. L’olandese sarà fondamentale per due fattori

RIENTRO – Dumfries, dopo il turno di riposo contro l’Empoli, è pronto a tornare in campo dal 1′. L’olandese, infatti, dovrebbe partire titolare in Inter-Sassuolo, sfida in programma questa sera alle 20:45. L’assenza dell’esterno ex PSV si è sentita al “Castellani”: Darmian, per quanto bravo in fase di ripiegamento ed estremamente intelligente in fase offensiva, non ha la forza e la velocità dell’olandese che, nelle praterie, si esalta. Dumfries, inoltre, ha mostrato un discreto feeling con Thuram: le combinazioni fra l’olandese e l’attaccante francese hanno portato in dote, ai nerazzurri, ben 3 gol. L’olandese sarà importante anche in fase difensiva: suo, il compito, di arginare la velocità di Laurientè.