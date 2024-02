De Vrij in Inter-Atletico Madrid dimostra di essere tornato

Inter-Atletico Madrid ha visto una conferma importante del ritorno ad alti livelli di Stefan de Vrij. L’olandese è stato un riferimento nelle due fasi.

RITORNO AD ALTI LIVELLI – De Vrij in questo periodo di assenza di Acerbi sta dimostrando di essere tornato ai suoi livelli. E Inter-Atletico Madrid è la partita simbolo. In una gara di prestigio, con la squadra contratta e i leader in difficoltà, contro un avversario fisico ed esperto ha fatto da riferimento per tutta la squadra.

LEADER DELLA DIFESA – I primi dati da sottolineare sono quelli puramente difensivi. L’Inter ha concesso 0,62 xG all’Atletico Madrid secondo Sofascore, con 7 tiri totali di cui nessuno in porta. De Vrij dal centro della difesa ha contribuito con un contrasto, 4 spazzate e una respinta. Incluso l’intervento in scivolata che ha chiuso forse l’occasione migliore degli avversari. Ha vinto tutti i duelli a terra e 2 su 3 di quelli aerei. In sintesi, ha fatto tutto quello che doveva in quello che è il suo lavoro principale. Una cosa non scontata vista la parabola dell’olandese negli ultimi due anni. De Vrij però è un difensore che sa fare altro. E anche in questo negli ottavi con gli spagnoli si è distinto.

RIFERIMENTO NEL GIOCO – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

De Vrij ha messo insieme 92 tocchi, risultando un fattore nell’impostazione del gioco. Sempre sicuro, anche pressato e anche quando i centrocampisti proprio non riuscivano a trovare ritmo. I passaggi sono 85, realizzati al 92%, con anche 5 lanci lunghi. L’olandese insomma è stato un riferimento per l’avvio dell’azione. Il partner perfetto di Pavard.