Darmian non si smentisce: nella lista dell’Inter adesso c’è anche lui!

Darmian non può mancare alla festa nerazzurra del gol e piazza il suo primo sigillo stagionale per sbloccare una partita complicata. Una rete pesante come il passivo che rifila la capolista alle squadre avversarie. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – L’Inter non si ferma e sale a quota 81. Tanti sono i gol della squadra di Simone Inzaghi in trentasei partite. E i recenti poker in campionato permettono di distribuire così tutte le reti tra Serie A (67), Champions League (9), Supercoppa Italiana (4) e Coppa Italia (1). Continua a segnare il capitano Lautaro Martinez, che domina la scena e aumenta il vuoto alle sue spalle. All’elenco si aggiunge anche Matteo Darmian, che mantiene le promesse. Il primo gol stagionale di Darmian con l’Inter in un certo senso era nell’aria e si dimostra essere il solito evento da tre punti. Un potenziale gol-Scudetto. Darmian è il sedicesimo marcatore nerazzurro stagionale. La facilità con la quale vanno tutti a segno è l’ennesima nota positiva del calcio inzaghiano. Calcio-spettacolo. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo il gol di Davide Frattesi in Inter-Atalanta (4-0) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24: Darmian dice presente!

1. LAUTARO MARTINEZ – 26 Gol

2. Marcus THURAM – 12 Gol

3. Hakan CALHANOGLU – 11 Gol

4. Davide FRATTESI – 6 Gol

5. Marko ARNAUTOVIC e Federico DIMARCO – 4 Gol

7. Denzel DUMFRIES – 3 Gol

8. Henrikh MKHITARYAN, Alexis SANCHEZ, Nicolò BARELLA e Francesco ACERBI – 2 Gol

12. CARLOS AUGUSTO, Yann BISSECK, Alessandro BASTONI, Stefan DE VRIJ e Matteo DARMIAN + Aut. Federico GATTI (Juventus) e Aut. ANGELINO (Roma) – 1 Gol