Calhanoglu il faro che dovrà illuminare l’Inter contro l’Atalanta

L’ascesa di Calhanoglu nelle gerarchie di Inzaghi e la sua duttilità nel centrocampo dell’Inter. Da mezzala a regista. Con l’Atalanta è chiamato a un’altra super prestazione

MEZZALA – Arrivato all’Inter da svincolato, Hakan Calhanoglu è sceso in campo sin dal primo momento trasmettendo tutta la propria voglia di far bene con la nuova maglia. Dopo 4 stagioni con il Milan, il centrocampista turco ha giocato come mezzala nello scacchiere di Inzaghi. Ha reso alla grande già alla prima stagione con un totale di ben 7 reti e 12 assist. Bottino doppio rispetto alla seconda annata in nerazzurro.

MEDIANO – Alla seconda stagione all’Inter, invece, Calhanoglu ha giocato come mezzala per buona parte della stagione, per poi diventare un vero e proprio mediano mentre Marcelo Brozovic era fermo per infortunio.

Il centrocampista turco non ha fatto rimpiangere in alcun modo l’infortunio del croato, che ormai era diventato titolare inamovibile in quel ruolo sin dai tempi di Spalletti all’Inter. Arretrando, ha dimezzato reti e assist (4 reti e 6 assist in totale), ma ha guadagnato fiducia assoluta in quel ruolo.

Calhanoglu pilastro fondamentale dell’Inter

FARO – Dopo l’addio in estate di Brozovic, il mister Simone Inzaghi non ha avuto dubbi su chi potesse essere il sostituto ideale del croato. Senza ricorrere ad acquisti sul mercato, l’erede naturale era già in casa: Hakan Calhanoglu. Quest’anno conta già 4 reti e 1 assist tra Serie A e Champions League. Partenza col botto per il turco, che vuole superare i numeri dello scorso anno e far dimenticare Brozovic ai tifosi nerazzurri. Un vero e proprio faro in mezzo al campo per l’Inter. Contro l’Atalanta è chiamato a confermare quanto di buono ha fatto vedere in queste 12 gare. Non sarà una sfida facile. Del resto, il turco si esalta nei big match come quello di domani.