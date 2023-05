Calhanoglu, con la Fiorentina secondo tempo perfetto. Alti livelli

L’Inter continua a riempire la propria sala trofei. Anche contro la Fiorentina i nerazzurri hanno vinto, questa volta è arrivata la Coppa Italia. Hakan Calhanoglu è stato uno dei migliori in campo, soprattutto nel secondo tempo (vedi pagelle).

PERFETTO – Nel primo tempo di Fiorentina-Inter sono saliti in cattedra Marcelo Brozovic prima, Nicolò Barella poi per servire gli assist dei due gol di Lautaro Martinez. Offensivamente il croato e l’italiano hanno inciso, meno a livello difensivo. Per questo fondamentale nella ripresa ha letteralmente dominato Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ex Milan è stato il migliore in campo del suo reparto, ovviando ai problemi causati soprattutto dal pressing della Fiorentina. La posizione di Giacomo Bonaventura ha messo in difficoltà il reparto nerazzurro, Calhanoglu ha tirato una pezza e lottato su qualsiasi pallone passasse dalle sue parti. La grinta, la cattiveria e questo agonismo non erano mai stati componenti del turco prima dell’arrivo all’Inter. I colori, l’amore dei tifosi e il contesto lo hanno reso un calciatore totale, paragonabile anche ai più grandi d’Europa (vedi articolo).