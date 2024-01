Calhanoglu, apporto difensivo cruciale per l’Inter: numeri di livello

Hakan Calhanoglu non è soltanto importantissimo per l’Inter in termini di apporto offensivo, con i tanti gol già messi a referto in stagione. Ma anche a livello difensivo, come dimostrano i suoi numeri in stagione.

DIFESA E ATTACCO – Dell’Hakan Calhanoglu goleador (e cecchino sui calci di rigore) abbiamo già largamente parlato. Quello che forse non si sottolinea, peró, abbastanza del suo apporto nel centrocampo dell’Inter è il grande lavoro difensivo, richiestogli anche dal ruolo che copre. Due numeri sono importanti in questo senso: il primo, sicuramente, quello dei recuperi palla. Ben 145 nelle gare disputate fin qui – dati FootData – con una media di 7,25 a partita e l’apice raggiunto in Cagliari-Inter (17). Ma anche i duelli difensivi vinti, con Calhanoglu che ne ha collezionati ben 33 fin qui, una media di 1,65 a partita, con il massimo raggiunto nella trasferta di Empoli (6). Numeri importanti, che aiutano a non sorprendersi di quanto Simone Inzaghi cerchi di farlo giocare ogni volta che gli è possibile.