Brozovic, che ruolo con il Porto? II croato ancora un passo indietro

Porto-Inter sarà la partita di Brozovic? Il croato oggi è un passo indietro nelle gerarchie di Inzaghi, ma resta un leader della squadra.

DUBBIO IN MEZZO – Chi sceglierà Inzaghi a centrocampo per Porto-Inter? Una domanda che un anno fa sarebbe stata semplicemente assurda. Ma in questa stagione riguarda soprattutto un nome. Pure grosso. Perché alla fine la domanda è: giocherà Marcelo Brozovic?

REGISTA DI RISERVA – Il croato, tra infortunio e Mondiale, ha perso il suo posto da regista unico e inamovibile dell’Inter di Inzaghi. E ritrovarlo si sta rivelando un percorso decisamente più complesso di quanto si potesse immaginare. Spezia-Inter ha rappresentato l’ennesima tappa interlocutoria. L’ennesima occasione sprecata, in un certo senso. Ad oggi Brozovic nel 2023 ha funzionato meglio dalla panchina che da titolare. Per cui la domanda è lecita: che ruolo avrà in Porto-Inter?

INDIETRO NELLE GERARCHIE – Tutto sembra andare verso una sua panchina. Calhanoglu è stato fatto riposare con lo Spezia apposta in vista della trasferta di Oporto. Il turco oggi sembra la prima scelta di Inzaghi come regista. E questo allontana Brozovic dal campo. Il croato però resta un leader dell’Inter. Il capitano dell’Inter. In un momento di difficoltà collettivo quindi Inzaghi potrebbe cercare di rilanciarlo. Ma ad oggi sembra l’ipotesi meno probabile. Brozovic è ancora un passo indietro. La scommessa dunque sarebbe troppo grossa.