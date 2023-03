Graziani: «Inter poco continua, zona Champions League a rischio»

Ciccio Graziani, ospite di Radio Sportiva, ha parlato della lotta per la qualificazione alla prossima Champions League che vede coinvolta anche l’Inter.

UNA DI TROPPO − Ciccio Graziani ha detto la sua sulla corsa alla prossima Champions League nella quale è invischiata anche l’Inter. Le sue parole: «Stanno facendo a gara a chi fa meno punti. Adesso aspettiamo il Milan e vediamo cosa succede. Io ricordo che noi dicevamo che una squadra che oggi è seconda tra due domeniche è quinta. Ora si è staccata un po’ l’Atalanta dopo la sconfitta di Napoli, però tra Inter, Lazio, Roma e Milan c’è una che è di troppo. Staremo a vedere però stanno facendo di tutto per non fare punti. È un momento delicato per tutte queste squadre che hanno dimostrato di avere un problema legato alla poca continuità. Non c’è nessuno di questi quattro o cinque club che ha dimostrato di avere un po’ più di continuità. A partire dall’Inter a finire con l’Atalanta».