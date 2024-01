Barella, non fare come Biraghi. Inter-Lazio con un peso enorme!

Nicolò Barella stasera sarà titolare in Inter-Lazio, ma dovrà giocare con un peso enorme. Rischia la squalifica come successo a Cristiano Biraghi.

SQUALIFICA – Nicolò Barella giocherà Inter–Lazio con una diffida sulle spalle. Il calciatore è stato ammonito quattro volte in campionato e, per il regolamento speciale della Lega, in questo caso rischia la squalifica anche in Arabia Saudita. Nonostante sarà una competizione diversa, ossia la Supercoppa Italiana, i giocatori in diffida dovranno stare in campo con un solo pensiero: evitare un’ammonizione. Questo per Barella vale sia per questa che per la prossima partita in caso di qualificazione alla finale. Ieri in Napoli–Fiorentina c’è stato il primo caso di squalifica di questo tipo. Cristiano Biraghi ad inizio secondo tempo si è reso protagonista di una trattenuta ed è stato punito dall’arbitro con un cartellino giallo. La sanzione gli è costata la squalifica e l’assenza in Fiorentina-Inter di settimana prossima.

PROSSIMI IMPEGNI – Barella deve giocare perciò con il freno a mano tirato, cercando di non entrare in maniera ruvida. Le prossime settimane di campionato impongono estrema attenzione e i migliori giocatori in campo. Fiorentina, Juventus, Roma, Atalanta e tanti altri impegni difficilissimi sullo sfondo per l’Inter, Simone Inzaghi ha bisogno dei suoi fidati. Uno di questi è proprio Barella, a questo punto avvisato. Non fare come Cristiano Biraghi!