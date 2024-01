Inter-Lazio, Inzaghi diviso: un cambio certo e un dubbio da scogliere! – TS

Simone Inzaghi arriva a Inter-Lazio con un cambio deciso e un dubbio ancora da scogliere. Di seguito quelle che dovrebbero essere le scelte di formazione secondo TuttoSport.

PROBABILE FORMAZIONE – L’armata di Simone Inzaghi è pronta per una nuova battaglia: alle ore 20.00 italiane il fischio d’inizio di Inter-Lazio. Per la semifinale di Supercoppa Italia, che si disputerà in Arabia Saudita, l’allenatore piacentino appare diviso in alcune scelte di formazione. Da un lato c’è ormai l’assoluta certezza del ritorno in campo dal 1′ di Francesco Acerbi, che nell’ultima di campionato ha riposato venendo sostituito da Stefan De Vrij. Dall’altro c’è un dubbio che riguarda il centrocampo: il ballottaggio è fra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Secondo TuttoSport il centrocampista italiano è il favorito per la maglia da titolare in Inter-Lazio. Nel corso della mattinata, con la seduta d’allenamento, quest’indecisione verrà sicuramente superata da Inzaghi. Per il resto, la squadra nerazzurra sarà composta dai soliti titolari fidati del mister. Di seguito il punto di quella che dovrebbe essere la formazione interista titolare. Poi uno sguardo anche alle scelte di Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna