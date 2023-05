Asllani, il futuro all’Inter inizia da Torino

Per Kristjan Asllani tanto del suo futuro all’Inter passa dalla gara di sabato sera contro il Torino. Il centrocampista ex Empoli avrà infatti una grande occasione per mettersi in mostra e iniziare a convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui nella prossima stagione.

OCCASIONE DA SFRUTTARE – Arrivato con grandi aspettative per il futuro, Kristjan Asllani non ha avuto una prima stagione memorabile all’Inter. Chiuso da Marcelo Brozovic prima e da Hakan Calhanoglu poi, il centrocampista albanese ha collezionato pochi minuti in questa stagione. E anche poche presenze dal primo minuto. Una di queste, però, sarà con ogni probabilità sabato sera nella gara contro il Torino che chiuderà il campionato dell’Inter. Kristjan Asllani infatti dovrebbe scendere in campo dal primo minuto proprio nel ruolo di vertice basso del centrocampo, lasciando così la possibilità a Brozovic e Calhanoglu di riposare e focalizzarsi sulla finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City.

OCCHI AL FUTURO – La partita di sabato per Kristjan Asllani è quindi l’opportunità di stupire Simone Inzaghi e di mettere a frutto tutto ciò che ha imparato in questa stagione. La prima in una grande squadra. Il focus è chiaramente proiettato al futuro, dal momento che ormai l’annata sta volgendo al termine. Per questo le chance in nerazzurro di Asllani passano anche e soprattutto da Torino. Specialmente se la società dovesse decidere di lasciar partire Marcelo Brozovic in estate (vedi articolo). Un’ottima prestazione da parte dell’ex Empoli convincerebbe quindi di avere già il suo vice (o meglio, il vice Calhanoglu) proprio in casa.