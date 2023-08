Arnautovic all’Inter ancora sulla scia di Ibrahimovic: numero chiaro

La scelta del numero di maglia di Arnautovic è meno banale di quello che sembra. L’austriaco prendendo la maglia numero otto ha rinsaldato un legame che viene dalla sua prima esperienza all’Inter.

RITORNO A MILANO – Arnautovic, a sorpresa, è tornato all’Inter. A distanza di tredici anni dalla prima volta, quando era un giovane talento anche un po’ scapestrato. Un lungo viaggio, con tante tappe intermedie. Ma proprio rispetto a quella prima volta l’austriaco ha voluto mandare un messaggio. Attraverso la scelta del numero di maglia.

COLLEGAMENTO – Nella sua nuova avventura in nerazzurro l’attaccante ha scelto il numero otto. Una scelta curiosa, inconsueta. In generale per una punta, ma nello specifico per lui. Che ha sempre avuto il sette come numero preferito, e in alternativa ha vestito sempre numeri da punta, tipo il nove o il dieci. Quindi perché l’otto proprio adesso? Il richiamo è uno solo: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese nella sua esperienza all’Inter infatti ha vestito un curioso otto. E Arnautovic così ha voluto mandare un messaggio. Dare un riferimento, creare un collegamento. Perché appunto dalla sua prima volta all’Inter gli è rimasto il legame con Ibrahimovic.

EREDE – L’austriaco arriva a Milano nel 2009-2010. Vale a dire proprio quando Zlatan se ne va, destinazione Barcellona. E la suggestione veniva quasi da sola. Un ragazzone con cognome da talento dell’est, nato però in Europa centrale, con grande fisico cui unisce tecnica sopraffina. E un temperamento caldo, di spessore. Arnautovic ai tempi era spesso indicato come potenziale erede proprio di Ibrahimovic. Poi le cose non sono andate proprio così. Marko però quel legame, quel paragone, se lo ricorda. E col numero che fu di Zlatan, con la stessa maglia nerazzurra, lancia la sua sfida per ricalcarne le orme.