Acerbi, il rischio squalifica è alto: le alternative dell’Inter sul campo

La questione legata a Francesco Acerbi continua a tenere banco e la possibilità di una stangata è decisamente alta. Una squalifica che, se arrivasse, vorrebbe quasi sicuramente vedere finire in anticipo la stagione per il difensore. Restando sulle questioni di campo, l’Inter ha comunque diverse alternative.

ASSENZA DA COPRIRE – La possibile squalifica a Francesco Acerbi porta l’Inter e Simone Inzaghi a fare, per forza di cose, valutazioni anche di campo. Si tratterebbe sicuramente di un’assenza pesante, ma forse non così tanto. La coperta, infatti, non è cortissima in difesa. La primissima alternativa sarebbe quella di vedere Stefan de Vrij al centro della difesa: l’olandese non ha disputato una buonissima partita (per usare un eufemismo) contro l’Atletico Madrid, ma si è spesso rivelato molto affidabile nel resto della stagione. Non solo. La grande crescita di Yann Bisseck vede anche un possibile spostamento di Benjamin Pavard al centro al posto di Acerbi e il tedesco a destra. Spostando il francese in mezzo, anche Darmian può giocare a destra, specialmente ora che Buchanan sta prendendo spazio e minuti e in vista del ritorno di Juan Cuadrado. E a sinistra? Dopo Alessandro Bastoni, Acerbi può essere sostituito da Carlos Augusto. Con lo stesso Buchanan (ma anche Darmian) disponibile come rincalzo a sinistra per cambiare Federico Dimarco.